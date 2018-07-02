Чеські сенатори написали лист Путіну із закликом звільнити Сенцова

Зокрема, сенатори відзначили, що "звільнення Сенцова стане свого роду ліками" для РФ.

Сенатори Республіки Чехія написали лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну із закликом звільнити незаконно утримуваного в РФ українського режисера Олега Сенцова.

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Про це йдеться у повідомленні посольства України в Празі на сторінці у Тwitter.

"Провідні чеські сенатори написали листа Путіну із закликом FreeSentsov: "Кожна виправлена несправедливість, яку держава заподіяла будь-якому громадянинові, знижує майбутню напругу і сприяє одужанню суспільства. Тому звільнення Сенцова стане свого роду ліками і для вашої країни", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.