Чеські сенатори написали лист Путіну із закликом звільнити Сенцова
Сенатори Республіки Чехія написали лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну із закликом звільнити незаконно утримуваного в РФ українського режисера Олега Сенцова.
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Про це йдеться у повідомленні посольства України в Празі на сторінці у Тwitter.
"Провідні чеські сенатори написали листа Путіну із закликом FreeSentsov: "Кожна виправлена несправедливість, яку держава заподіяла будь-якому громадянинові, знижує майбутню напругу і сприяє одужанню суспільства. Тому звільнення Сенцова стане свого роду ліками і для вашої країни", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.
Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.
14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.
До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.