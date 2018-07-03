Екс-мера Києва Черновецького викликають на допит до ГПУ

Колишнього главу столиці та народного депутата, який перебуває в Грузії, допитають як свідка.

Колишнього Київського міського голову та народного депутата Леоніда Черновецького викликають на допит до Генеральної прокуратури.

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Відповідна повістка про виклик Черновецького оприлюднена на офіційному сайті Генпрокуратури.

Згідно із повісткою, Черновецький має з’явитися на допит до ГПУ для участі в допиті у кримінальному провадженні №12013220540000400 як свідок.

Як повідомляв УНІАН, кримінальне провадження №12013220540000400 було зареєстроване 31 січня 2013 року «за фактом заволодіння злочинною організацією під керівництвом Віктора Януковича протягом 2010-2014 років майном, яке належить ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», на загальну суму понад 2 млрд грн, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 та іншими статями Кримінального кодексу України».

14 липня 2017 року Черновецькому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За даними ГПУ, Черновецький діяв в інтересах не встановлених на даний час осіб з найближчого оточення колишнього президента України Віктора Януковича. Екс-мер Києва підозрюється в незаконному вилученні, зміні цільового призначення і передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві, заниженні орендної плати за землю, і, як наслідок, - знищенні об'єкта археологічної спадщини.

Таким чином територіальній громаді Києва було завдано збитків на загальну суму понад 250 млн грн.

У прокуратурі Грузії заявили, що не мають наміру видавати Україні Черновецького, який є громадянином цієї країни.

26 липня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що слідчі ГПУ одержали дозвіл на затримання Черновецького для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Черновецький на це написав у соцмережі, що не розуміє, чому СБУ оголосила його в розшук в Україні.

«Я ніколи не переховувався від правоохоронних органів, і вони прекрасно знають, де мене шукати. Мої адвокати давним-давно подали інформацію про мою адресу в прокуратуру. Мені як юристу абсолютно незрозуміло, чому мене оголошують в розшук в Україні, де я не проживаю», - написав Черновецький.

При цьому він зазначив, що в Україні його немає вже майже 6 років.