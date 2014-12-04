Родині Сенцова виплачуватимуть 6 тисяч гривень до 2016 року

Про це йдеться в постанові №692 від 12 листопада.

Премія буде становити 5 мінімальних зарплат (мінімальна зарплата становить 1218 гривень).

У постанові зазначається, що кошти будуть перераховуватися сім'ї режисера.

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Як відомо, у листопаді міністри уряду вирішили перерахувати свою місячну заробітну плату сім'ї арештованого Росією українського режисера Олега Сенцова.

Нагадаємо, українського кінорежисера Олега Сенцова затримали 11 травня у Сімферополі. ФСБ Росії звинувачує його в організації теракту. Російський суд сьогодні продовжив арешт Сенцову до 11 січня 2015 року.