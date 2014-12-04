Родині Сенцова виплачуватимуть 6 тисяч гривень до 2016 року
00:27, 04 грудня 2014Політика
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Кабінет міністрів заснував щомісячну премію для арештованого Росією українського режисера Олега Сенцова до 2016 року у розмірі 6 тисяч гривень
Уряд матеріально підтримуватиме родину режисера Сенцова / facebook/Ekaterina Sergatskova
Про це йдеться в постанові №692 від 12 листопада.
Премія буде становити 5 мінімальних зарплат (мінімальна зарплата становить 1218 гривень).
У постанові зазначається, що кошти будуть перераховуватися сім'ї режисера.
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Як відомо, у листопаді міністри уряду вирішили перерахувати свою місячну заробітну плату сім'ї арештованого Росією українського режисера Олега Сенцова.
Нагадаємо, українського кінорежисера Олега Сенцова затримали 11 травня у Сімферополі. ФСБ Росії звинувачує його в організації теракту. Російський суд сьогодні продовжив арешт Сенцову до 11 січня 2015 року.
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