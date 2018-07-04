Керівництво країни отримує багатомільйонні "чайові" від "Укроборонпрому" – нардеп

Ця схема реалізується шляхом продажу товарів через кіпрські офшорні компанії.

"Укроборонпром" генерує багатомільйонні "чайові" для керівництва країни, продаючи товари через кіпрські офшорні компанії.

Про це пише народний депутат Сергій Лещенко у блозі на "Українській правді".

Як приклад він навів продаж двох видів товарів озброєння державним заводом "Імпульс" з міста Шостка, який входить в структуру "Укроборонпрому", куратором якого є бізнес-партнер президента та перший заступник секретаря Радбезу Олег Гладковський.

Згідно з документами, які оприлюднив Лещенко, у квітні минулого року "Імпульс" продав партію у 109 упаковок капсуль-детонаторів та капсуль-запалювачів за 95 тисяч євро.

Покупцем виступив кіпрський офшор PH Strategic Business Limited. Одержувачем продукції була сербська компанія Sloboda.

"Sloboda купила всю цю продукцію у кіпрської прокладки, але за суму... майже 700 тисяч євро. Проплата пройшла через латвійський банк ABLV, який в лютому 2018-го американський Мінфін звинуватив у відмиванні грошей", - написав Лещенко.

Він відзначив, що різниця на оборудці склала 600 тисяч євро на одній лише партії, кошти залишилися на рахунках фірми з Кіпру.

"Масштаби зловживань сягають сотень мільйонів доларів, які виводяться на рахунки корупціонерів при потуранні – а скоріше співучасті – президента Порошенка", - зазначає нардеп.

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Він також нагадав, що "Укроборонпром" після інавгурації Порошенка очолив маловідомий на той момент Роман Романов, який до того працював дилером у Херсонській області продукції компанії "Богдан", що належить Гладковському.

Пізніше Романова звільнили. Але на своїй посаді залишилася заступник керівника "Укроборонпрому" Світлана Хромець, яка походить з тієї ж корпорації "Богдан" і яку Лещенко називає "мозком усіх схем".