Рубан попросив включити його до списків на обмін від ОРДО - адвокат

Прохання внести затриманого голову "Офіцерського корпусу", парламентера Володимира Рубана до списків на обмін від "ДНР" омбудсмену самопроголошеної республіки Дарині Морозовій передав його адвокат Валентин Рибін.

Затриманий глава "Офіцерського корпусу", парламентер Володимир Рубан попросив самопроголошеного омбудсмена "ДНР" Дарину Морозову включити його в списки на обмін з боку ОРДО.

Читайте такожСправа Савченко і Рубана: експертиза визначить можливість знищення будівлі ВР з вилученої зброї

Про це "Громадському" повідомив його адвокат Валентин Рибін. Рибін зазначив, що Рубан передав прохання Морозовій з його допомогою.

8 березня Рубана затримали в контрольному пункті "Майорське" в Донецькій області. Імовірно, він мав стосунок до нелегального перевезення великої партії зброї на підконтрольну Києву територію. Шевченківський суд заарештував його. 22 березня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Рубан і позафракційний нардеп Надія Савченко вступили в змову з метою захоплення державної влади. Він зазначив, що Рубан разом із Савченко планували "широкомасштабні терористичні атаки" в центрі Києва. Для цих цілей вони нібито домовилися про постачання зброї з ватажком бойовиків "ДНР" Олександром Захарченком. 25 червня суд продовжив арешт Рубану на 60 днів. Про внесення Рубана до списків на обмін повідомив 12 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак.