Рубан попросив включити його до списків на обмін від ОРДО - адвокат
Затриманий глава "Офіцерського корпусу", парламентер Володимир Рубан попросив самопроголошеного омбудсмена "ДНР" Дарину Морозову включити його в списки на обмін з боку ОРДО.
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Про це "Громадському" повідомив його адвокат Валентин Рибін. Рибін зазначив, що Рубан передав прохання Морозовій з його допомогою.
8 березня Рубана затримали в контрольному пункті "Майорське" в Донецькій області. Імовірно, він мав стосунок до нелегального перевезення великої партії зброї на підконтрольну Києву територію. Шевченківський суд заарештував його. 22 березня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Рубан і позафракційний нардеп Надія Савченко вступили в змову з метою захоплення державної влади. Він зазначив, що Рубан разом із Савченко планували "широкомасштабні терористичні атаки" в центрі Києва. Для цих цілей вони нібито домовилися про постачання зброї з ватажком бойовиків "ДНР" Олександром Захарченком. 25 червня суд продовжив арешт Рубану на 60 днів. Про внесення Рубана до списків на обмін повідомив 12 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак.