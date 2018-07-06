У Києві праворадикали побили політика (фото, відео)

Повідомляється, що побили заступника голови партії "Розумна сила" Олександра Савченка.

У Києві 6 липня до будівлі Торговельно-промислової палати України (ТППУ) увірвалися представники праворадикальної організації С14.

Вони зірвали захід політичної партії "Розумна сила". Про це повідомляє "Обозреватель", посилаючись на власні джерела у ТППУ.

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"Партія орендувала приміщення під свій захід. Під час його проведення увірвалися близько 20-30 молодих людей у футболках з написом С14. Вони побили заступника голови партії Олександра Савченка", ― розповіло джерело.

Також ЗМІ повідомили, що на виклик до ТППУ прибуло три наряди поліції.

Про подію заявили і в Telegram самої організації С14.

"Зірвали шабаш проросійської партії "Розумна сила". Заступник голови Олександр Савченко отримав справедливу винагороду за свою діяльність", ― написали вони.