З'явилося відео першої бійки депутатів у Раді восьмого скликання

Депутат Володимир Парасюк підійшов до місць, де розміщуються депутати з фракції БПП, і почав висловлювати своє обурення з приводу голосування за постанову про керівництво комітетів.

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У відповідь деякі депутати з фракції БПП почали його штовхати. Позафракційні депутати, серед яких Дмитро Ярош та деякі інші, пішли захищати Парасюка.