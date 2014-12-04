З'явилося відео першої бійки депутатів у Раді восьмого скликання
18:15, 04 грудня 2014Політика
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В сесійній залі Верховної Ради виник інцидент між депутатами від «Блоку Петра Порошенко» та позафракційним депутатом Володимиром Парасюком.
Депутати вже з'ясовують стосунки / Facebook
Депутат Володимир Парасюк підійшов до місць, де розміщуються депутати з фракції БПП, і почав висловлювати своє обурення з приводу голосування за постанову про керівництво комітетів.
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У відповідь деякі депутати з фракції БПП почали його штовхати. Позафракційні депутати, серед яких Дмитро Ярош та деякі інші, пішли захищати Парасюка.
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