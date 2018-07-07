В ОБСЄ закликали ВР переглянути закон про цензуру
В ОБСЄ висловили стурбованість через законопроект № 6688, через який сайти ЗМІ можна буде блокувати без рішення суду. Про це заявив представник організації з питань свободи ЗМІ Гарлем Дезір.
"Я закликаю законодавців серйозно переглянути текст законопроекту і збалансувати проблеми безпеки з правом громадян на вільне вираження і вільні ЗМІ", - наводить прес-служба ОБСЄ його цитату, пише ТСН.ua.
У тексті йдеться, що проект закону, серед іншого, надає додаткові повноваження правоохоронним органам України, особливо в щодо блокування доступу до різних видів онлайнових інформаційних послуг.
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"Хоча я поділяю проблеми національної безпеки України, проект законопроекту повинен тягти за собою конкретні і чіткі заходи, спрямовані на захист принципів прозорості, пропорційності і необхідності і уникати застосування надмірно широких і надмірних заходів, що впливають на поширення онлайн-контенту в Україні," - сказав представник ОБСЄ, додавши, що у законопроекті також відсутні положення, що забезпечують ефективний судовий нагляд і належний процес щодо рішень про блокування доступу.
Як повідомлялося раніше, Верховна Рада направила на доопрацювання законопроект № 6688, який у ЗМІ вже встигли охрестити диктаторським. Документ передбачав можливість без рішення суду блокувати будь-які сайти до 48 годин.