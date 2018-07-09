Військове вторгнення РФ в Україну змінило ставлення Константинополя до РПЦ – віце-прем'єр

В православній Росії не виникло ніяких питань, коли росіяни почали вбивати своїх одновірців, зазначив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко.

Військове вторгнення Росії в Україну стало головним поштовхом для можливого отримання автокефалії і змінило ставлення до РПЦ.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко.

"Православна Росія напала на Україну, яка також в основному православна. І при цьому в православній Росії не виникло ніяких питань, вони почали вбивати своїх одновірців, які просто хочуть жити в своїй країні, не під чужу диктовку, а спираючись на власні рішення. Відкусила шматок території, яку ми, звичайно, повернемо. Відкусила, анексувавши Крим. Весь світ це побачив і сказав: "Зупиніться і поверніться в русло міжнародного права". Росія всім показала дулю, всьому світу. Звичайно, це нікому не сподобалося. Зокрема, це зміни про ставлення до Російський православної церкви у Вселенському патріархаті. Вони також не живуть в вакуумі, вони живуть в світі серед людей, і зрозуміло, що така агресивна поведінка РФ вплинулп і на позицію Вселенського Патріарха", - пояснив політик.

За його словами, політика Банкової зіграла на позиції України в очах Константинополя сприятливо.

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"У нас є велика українська церква, УПЦ Київського патріархату, яка розростається з кожним роком, яка особливо збільшилася, починаючи з 2014 року, коли всі побачили, що росіяни готові нас вбивати, а Московський патріархат промовчав і не висловив з цього жодної позиції, яка б свідчила про те, що вони зі своїм народом, а не з агресором. Безумовно, що позиції Київської церкви виросли в кілька разів за останні роки, і це помітно і в Константинополі. Ну і є спроби самої Росії і її церкви диктувати свою волю, в тому числі і Вселенському Патріарху. Це також не може бути безмежним у часі, не може тривати вічно. А враховуючи, що наша влада в цій справі діє консолідовано - президент, уряд і парламентська більшість, по суті, весь політичний клас - і приймає рішення, то ця обставина стала головним аргументом, який, на мою думку, переконав Вселенського Патріарха Варфоломія подивитися інакше на українське питання", - пояснив він.

Кириленко впевнений, що Україна в кінцевому підсумку отримає Томос про автокефалію.

"І я вірю, що ми отримаємо Томос про автокефалію, і це буде справа, яку взагалі важко переоцінити. Ми як сучасники не зможемо навіть дати цьому справжню оцінку. Це вже тільки наші нащадки через багато років її дадуть, наскільки це велика подія. Тому я вірю в це, і теж буду робити все як і раніше, щоб це відбулося", - сказав він.