Клімкін пояснив, чому Росія вважає вітання "Слава Україні!" ворожим

Глава МЗС України наголосив, що Росія вбачає у словах «Слава Україні!» загрозу.

Російська Федерація вважає вітання «Слава Україні!» ворожим, бо окупувала український Крим.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Вітання «Слава Україні!» звучить не тільки патріотично, а ще й гордо. І для нас, і для наших друзів. Тому-то вони так і звертаються до нас по всьому світу, в тому числі й відомі політики, лідери багатьох демократичних країн. Це стало i їхнім вітанням. Тільки Росія від нього сахається й сприймає як вороже для себе. А причина проста. Росія підступно напала на Україну й загарбала наш Крим і Донбас", - повідомив Клімкін.

Читайте такожФутбол поза політикою: соцмережі пригадали президенту ФІФА футболку для Путіна

"Через це у словах «Слава Україні!» й чує загрозу для себе, ще й вимагає, аби так вважав і весь світ. Подібна неадекватна реакція характерна для осіб, які вчинили кримінальні злочини. Ми ж, українські дипломати, будемо спокійно й послідовно пояснювати нашим зарубіжним партнерам причини хворобливої російської нервозності. І переконаний: дедалі більше друзів вітатимуть нас щирими словами: «Слава Україні!»", - заявив Клімкін.

При цьому, він відзначив, що оскільки спорт формально відділено від політики, МЗС утримується від прямої полеміки з Міжнародною федерацією футболу (FIFA).

"Хоча нам і не подобається, що сама Федерація явно не цурається політичних ігрищ. А от із усіма іншими - попрацюємо", - додав він.

Як відомо, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 2018-го року в російському місті Сочі, хорватський футболіст Домагой Віда разом із екс-гравцем збірної Хорватії Огнєном Вукоєвичем, який працював у штабі збірної скаутом, записали відеоролик із привітанням Україні. На відео Віда виголосив гасло: «Слава Україні!». Обидва футболісти свого часу були гравцями ФК «Динамо» (Київ).

Після цього ФІФА офіційно оголосила попередження Віді, а Вукоєвича відсторонили від роботи на чемпіонаті світу і позбавили акредитації, а також оштрафували на 12,8 тис. євро.