Ведучі ТСН презентували присвячений захисникам України кліп до Дня Збройних сил

У музичній відеороботі, присвяченій захисникам, які воюють у зоні АТО, взяли участь ведучі щоденних випусків ТСН: Наталія Мосейчук, Лідія Таран, Соломія Вітвіцька, Марічка Падалко та Юлія Бориско. Компанію їм склали професійні музиканти: дует "Тельнюк: сестри" і гурт "Kozak System".

Телевізійна прем'єра відбудеться завтра, 7 грудня, в ефірі підсумкового випуску новин ТСН.Тиждень з Аллою Мазур о 19:30.

Автор слів пісні "Повертайся живим" - київська поетеса Ірина Цілик, а музику написала співачка Леся Тельнюк. Ідея запису пісні-звернення виникла у команди новинарів ТСН. Рішення зробити кліп, присвячений хоробрим серцям, мобілізувало учасників в рекордні терміни. Протягом двох днів велась робота над музичним матеріалом: у перший день відбувся запис пісні на студії звукозапису, на другий день знімали кліп у студії ТСН каналу "1+1" під керівництвом відомого режисера, досвідченого кліпмейкера Семена Горова.

"Я переконана, що нам важливо присвятити цю пісню не лише нашим світлим воїнам, за чиє повернення ми молимося, але й тим мужнім і відданим жінкам та матерям, які на них чекають. Я щохвилини розділяю їхнє хвилювання, їхній біль, їхній страх і їхню надію. Дай Боже всім сил дочекатися якнайшвидшого повернення героїв!", - ділиться Марічка Падалко.

Читайте також"Бі-2" зняли кліп з натяком на війну РФ з Україною: "Кто вчера был мне другом - сегодня мой враг"Ведуча спецвипуску ТСН Соломія Вітвіцька запевняє, що пісня, окрім того, що драйвова, водночас і дуже зворушлива. "Пам'ятаю, поки їхала до студії на запис пісні в авто, слухала її та намагалася підспівувати. В якийсь момент ком підступив до горла і я розплакалась... Наче паралельна реальність - ми тут, вони там. Коли буваю на Сході, щоразу дивуюсь, наскільки сильні та мужні у нас чоловіки. І нехай усі обов'язково повертаються до нас і до своїх рідних живими і з перемогою!", - говорить Соломія.

Ведуча нічних випусків ТСН Юлія Бориско зізнається, що вже знала цю пісню, і встигла її полюбити. Але до останнього вагалася, чи варто виходити за межі звичного ефірного образу. "Пісню "Повертайся живим" треба мати хист співати. Але бажання зробити щось несподіване для наших захисників-героїв переважило страх особистого вокального провалу. Я співала серцем. Довірилася професіоналам - приблизно так, як ми довіряємо нашим захисникам на Сході", - розповідає Юлія Бориско.