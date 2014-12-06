Порошенко назвав головну тему для української дипломатії

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Чугуєві Харківської області заявив президент України Петро Порошенко.

“Жодного разу не було ні телефонних, ні будь-яких інших прямих зустрічей, щоб тема Криму не була першим пріоритетом. Не була жодної резолюції Конгресу США, жодної резолюції Ради ЄС, жодної позиції нашої, де б ми не наголошували на необхідності припинення агресії, припинення анексії Криму і повернення його до складу України.

Читайте такожMicrosoft не визнавав Крим у складі Росії«Я не маю жодного сумніву, що ця наполегливість, врешті-решт, призведе до необхідного результату”, - сказав президент.

Він також підкреслив, що Україна на міжнародному рівні вимагає негайного виведення російських військ з території Херсонської області.

“До того, я хотів би наголосити, що ми ставимо питання щодо негайного виведення військ з території Херсонської області. Я поки що стримано, але не виключаю, що буде прогрес продемонстровано наступного тижня. Побачите, це також результат наших дипломатичних зусиль на найвищому політичному рівні”, - підсумував Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим.

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