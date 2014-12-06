Українське військо здатне протистояти найпотужнішій армії континенту - президент

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з військовими на аеродромі в Чугуєві Харківської області, передає ТСН

"У мене немає жодних сумнівів: всього рік екстреного розвитку власної армії, її бойового хрещення, повсякденних прикладів мужності і героїзму дали нам можливість відродити Збройні сили України. Наше військо ще тільки-тільки зароджується, але вже виявилося здатним протистояти найбільшій на континенті військової потужності, яка перла і пре на Україну", - заявив глава держави.

"Навіть озброєний до зубів противник, регулярні частини якого в серпні увірвалися на територію України, так і не зміг просунутися вперед", - сказав президент.

На думку Порошенка, відродженню ЗСУ передували "22 роки цілеспрямованого бездумного знищення української армії".

Читайте такожПрезидент присвоїв звання Героя України трьом бійцям АТО"Розв'язуючи агресію проти України, ворог думав, що після років цілеспрямованого руйнування нашої армії він поставить нашу країну на коліна, змусить Україну капітулювати. Не на тих напали!", - заявив президент.

"Українці показали, як з мирних трудівників, які плавлять метал і вирощують хліб українці вмить стали народом-воїном, тому що у нас за плечима тисячі років боротьби за право бути господарями на своїй землі", - пояснив український лідер.

Він також підкреслив, що на сході країни йде боротьба не тільки за Донбас, а за всю країну.

"На Донеччині і на Луганщині ми захищаємо не тільки український Донбас, а Буковину, Галичину, Полісся, Поділля, Слобожанщину, кожен куточок нашої української землі. І щоб супротивник не просунувся вперед, зупиняти його і розгортати треба тут, на сході", - сказав Порошенко.