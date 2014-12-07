Протягом доби бойовики атакували українські позиції 33 рази - прес-центр АТО



Про це інформує прес-центр АТО.

”Артилерія і міномети бандитів найбільш часто виявляли себе на Дебальцевському плацдармі. Терористами обстріляли населені пункти Міус, Чорнухине, Дебальцеве, Орлово-Іванівка, шахта Полтавська, Нікішино, Ольховатка, Фащівка”, - наголошується в повідомленні.

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«У відповідь на агресивні дії терористів артилерія сил АТО завдала 42 вогневих удара по місцях скупчення живої сили і техніки бойовиків», - зазначив спікер АТО Леонід Матюхін.

За його словами, тривають роботи з фортифікаційних укріплень сил АТО.