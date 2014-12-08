Аваков про події у Вінниці: Міняйте країну, а не підавайтесь тактиці і емоціям ідіотів

Так міністр прокоментував події під Вінницької ОДА.

"Народний губернатор" у Вінниці ... Влада у нас, найчастіше, погана і некрасива, і у Вінниці в конфлікті, кажучи прямо - великого розуму не проявила ... Це українські патріоти? Поставили себе на один рівень з "народним" губернатором Слов'янська Пономарьовим та іншими?", - зазначив Аваков.

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При цьому він закликав "змінювати владу, міністрів, міліцію, суддів, прокурорів". "Міняйте ... Багато хто з них того без сумніву заслуговують. Але, робіть це, не піддаючись тактиці і емоціям ідіотів", - додав він.

7 грудня у Вінниці "Народне Віче" проголосувало за відставку губернатора Анатолія Олійника та проголосувало за нового, "народного губернатора" - голову вінницького осередку ВО "Свобода" Олексія Фурмана.

6 грудня під Вінницькою ОДА відбулися сутички за участі активістів, які вимагали відставки губернатора, та правоохоронців.