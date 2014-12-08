Порошенко закликав якнайшвидше провести переговори в Мінську
02:56, 08 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ у складі тристоронньої контактної групи щодо реалізації мирного плану на Сході України Хайді Тальявіні.
Порошенко закликав якомога швидше провести переговори в Мінську / УНІАН
Про це він повідомив у своєму Twitter.
За словами глави держави, "проведення засідання Тристоронньої контактної групи має відбутися якомога швидше, щоб уже 9 грудня домогтися припинення вогню".
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Зауважимо, що чергові переговори з приводу "дня тиші" повинні відбутися в Мінську.
Проведення засідання Тристоронньої контактної групи має відбутись якомога скоріше, щоб вже 9 грудня домогтися припинення вогню.
— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 Грудень 2014
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