Порошенко закликав якнайшвидше провести переговори в Мінську

Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ у складі тристоронньої контактної групи щодо реалізації мирного плану на Сході України Хайді Тальявіні.

Про це він повідомив у своєму Twitter. За словами глави держави, "проведення засідання Тристоронньої контактної групи має відбутися якомога швидше, щоб уже 9 грудня домогтися припинення вогню". Читайте такожПорошенко анонсував новий раунд переговорів у Мінську Зауважимо, що чергові переговори з приводу "дня тиші" повинні відбутися в Мінську. Проведення засідання Тристоронньої контактної групи має відбутись якомога скоріше, щоб вже 9 грудня домогтися припинення вогню. — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 Грудень 2014

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