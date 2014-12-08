Сьогодні виповнюється 23 роки з дня підписання Біловезьких угод
8 грудня 1991 року в Білорусі президент РРФСР Борис Єльцин, президент України Леонід Кравчук і голова Верховної ради Білорусі Станіслав Шушкевич підписали угоду про розпад СРСР.
Документ, який ознаменував припинення існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік як «суб'єкта міжнародного права та геополітичної реальності» увійшов в історію як "Біловезькі угоди" - за місцем його підписання у Біловезькій пущі. Також документом було створено Співдружність Незалежних Держав.
Цим документом була підтверджена прихильність держав принципам статуту ООН та інших міжнародних зобов'язань, а також була підкреслена недоторканність існуючих кордонів у рамках співдружності, заявлені гарантії їх відкритості та свободи пересування громадян.
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Зустріч проходила в обстановці секретності, мисливську резиденцію, де зібралися глави держав, охороняв особливий спецпідрозділ.
Угода про розпад СРСР була ратифікована українським і білоруським парламентами 10 грудня, а 12 грудня - Верховною радою Росії. Таким чином, була поставлена крапка в майже 80-річній історії СРСР.