Сьогодні виповнюється 23 роки з дня підписання Біловезьких угод

Документ, який ознаменував припинення існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік як «суб'єкта міжнародного права та геополітичної реальності» увійшов в історію як "Біловезькі угоди" - за місцем його підписання у Біловезькій пущі. Також документом було створено Співдружність Незалежних Держав.

Цим документом була підтверджена прихильність держав принципам статуту ООН та інших міжнародних зобов'язань, а також була підкреслена недоторканність існуючих кордонів у рамках співдружності, заявлені гарантії їх відкритості та свободи пересування громадян.

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Зустріч проходила в обстановці секретності, мисливську резиденцію, де зібралися глави держав, охороняв особливий спецпідрозділ.

Угода про розпад СРСР була ратифікована українським і білоруським парламентами 10 грудня, а 12 грудня - Верховною радою Росії. Таким чином, була поставлена крапка в майже 80-річній історії СРСР.