Розгляд апеляції на вирок Пукачу перенесено на невизначений термін

Про це УНІАН повідомила адвокат дружини журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.За її словами, прийняти таке рішення суд був змушений через те, що інший потерпілий у справі журналіст Олексій Подольський змінив собі адвоката, у якого поки немає довідки про допуск до державної таємниці. Суд зобов'язав нового адвоката Олексія Подольського до 15 грудня звернутися до СБУ та отримати відповідний допуск, в іншому випадку суд буде змушений призначати дату судового засідання.

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Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, вбивство Георгія Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.