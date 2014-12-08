У Криму порушили справу проти телефонного оператора за "фінансування Нацгвардії"

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на прес-службу незаконного формування.

За даними відомства, одне з публічних акціонерних товариств (телефонний оператор) перераховувало гроші на потреби Національної гвардії України, до складу якої входять збройні формування організацій, визнаних в Росії екстремістськими.

Як сказано в повідомленні «прокуратури», з серпня посадові особи компанії при нарахуванні співробітникам з-поміж кримчан заробітної плати утримували без їхнього відома так званий «військовий збір». Загалом утримано майже 1 мільйон рублів у гривневому еквіваленті.

Читайте такожФранцузьких ультраправих спонсорує російський банк«Матеріали прокурорської перевірки були направлені в Управління ФСБ Росії у Республіці Крим та Севастополі для організації кримінального переслідування. За результатами їх розгляду порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 282.3 Кримінального кодексу РФ (фінансування екстремістської діяльності, вчинене особою з використанням свого службового становища)», – сказано в повідомленні.

У так званій прокуратурі також зазначили, що одна з очільниць організації Наталія Поклонська "взяла перебіг розслідування справи на контроль".