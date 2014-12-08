У Криму порушили справу проти телефонного оператора за "фінансування Нацгвардії"
Так звана "прокуратура" Криму провела перевірку, за результатами якої порушено кримінальну справу про "фінансування екстремістської діяльності, зокрема, Національної гвардії України".
Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на прес-службу незаконного формування.
За даними відомства, одне з публічних акціонерних товариств (телефонний оператор) перераховувало гроші на потреби Національної гвардії України, до складу якої входять збройні формування організацій, визнаних в Росії екстремістськими.
Як сказано в повідомленні «прокуратури», з серпня посадові особи компанії при нарахуванні співробітникам з-поміж кримчан заробітної плати утримували без їхнього відома так званий «військовий збір». Загалом утримано майже 1 мільйон рублів у гривневому еквіваленті.
Читайте такожФранцузьких ультраправих спонсорує російський банк«Матеріали прокурорської перевірки були направлені в Управління ФСБ Росії у Республіці Крим та Севастополі для організації кримінального переслідування. За результатами їх розгляду порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 282.3 Кримінального кодексу РФ (фінансування екстремістської діяльності, вчинене особою з використанням свого службового становища)», – сказано в повідомленні.
У так званій прокуратурі також зазначили, що одна з очільниць організації Наталія Поклонська "взяла перебіг розслідування справи на контроль".