Експерт пояснив, чому Трамп не згадав про Україну на зустрічі з Путіним
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним проявив обережність, приділяючи мінімум уваги питанню України.
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Про це "Апострофу" розповів асоційований експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.
Відзначається, що Трамп міг мовчати про Україну, в той час як Путін лаконічно висловився щодо цього питання, оскільки його переконала так американська адміністрація.
"Після туманних натяків щодо Криму, думаю, команда Трампа переконала його, що з темою України краще проявляти обережність, щоб не зробити поступок Кремлю. Та й ця тема його менше цікавить, ніж, наприклад, поширення ядерної зброї або війна в Сирії", - підкреслив Капітоненко.