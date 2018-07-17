Сайт Ради помилково повідомив про ухвалення поправки про "3 мільярди для Ахметова" - ЗМІ

За приблизними підрахунками, поправка нардепів допомогла б найбагатшому українцю Рінату Ахметову заощадити понад 3 мільярди гривень.

Сайт Верховної Ради опублікував новину про ухвалення поправки, яка дозволила б ДТЕК Ріната Ахмєтова не платити понад 3 мільярди гривень податків. Насправді поправка ухвалена не була - за неї проголосували лише 155 депутатів з необхідних 226.

Як повідомляє Bihus.Info, опублікувавши скріншот, на сайті Верховної Ради вийшла новина про те, що скандальна пільга проголосована. У відповідь на запити журналістів ситуацію пообіцяли прокоментувати пізніше.

За приблизними підрахунками, поправка нардепів допомогла б Рінату Ахметову заощадити понад 3 мільярди гривень. Відповідно ця сумма не потрапила б до бюджету. Скандальну поправку внесли в законопроект, що стосувався виплати аліментів. У тексті до першого читання її не було, вона з’явилася там напередодні голосування закону в другому читанні, після проходження Комітету податкової і митної політики. Ініціатором поправки назвав себе депутат з фракції "Народний фронт" Юрій Вознюк.

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Як повідомляв УНІАН, Рада не підтримала поправку про скасування сплати ПДВ при імпорті устаткування для відновлюваної енергетики. Пропонувалося тимчасове звільнення від сплати ПДВ - до 1 січня 2020 року.