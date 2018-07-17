Стало відомо про звільнення ректора Одеського медуніверситету

Під час двох президентських кампаній Януковича Запорожан був його довіреною особою і відповідав за вибори в Одеській області.

Міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун звільнила з посади ректора Одеського національного медичного університету (Одму) Валерія Запорожана через грубе порушення трудового договору.

Про це повідомляє "Західний кур'єр". Зазначається, що останнім приводом для звільнення став зрив міністерської перевірки в Одеському медуніверситеті, що розцінили як чергове порушення контракту, підписаного ще в 2011 році.

Таким чином, МОЗ перервав 24-річний ректорський стаж Валерія Запорожана, фактично позбавивши його можливості балотуватися на новий термін - контракт з ректором закінчувався у вересні 2018 року.

За даними видання, передчуваючи подібне рішення Міністерства охорони здоров'я України, Валерій Запорожан спробував заборонити через суд роботу комісії, яка прибула в університет 16 червня. При цьому громадські діячі заявляють про наявність інструктажів Запорожана для своїх підлеглих в дусі: "сьогодні потрібно хвалити себе на місцях і лаяти верхи".

Крім того, громадських активістів, які вже багато років домагалися відставки Запорожана, в ректораті не шанують. Ті звинувачують керівника вузу в системній корупції та розкрадання бюджетних коштів. За фактами зловживань у ОДМУ кілька разів відкривалися кримінальні провадження, але ректора до відповідальності так і не притягнули.

Уточнюється, що після Революції гідності Валерію Запорожану, незважаючи на яскраве "регіональне" минуле, якимось дивом вдалося зберегти свої позиції. Між тим, під час двох президентських кампаній Віктора Януковича Запорожан був його довіреною особою, членом "Партії регіонів" і відповідав за вибори в Одеській області.

Також з'ясувалося, що у вузі була поставлена на потік торгівля докторськими дисертаціями, в яких до того ж був плагіат. У зв'язку з цим ОДМУ був позбавлений наукової ради із захисту наукових ступенів.

У червні-липні поточного року пройшов ряд тендерів Одеського національного медичного університету на загальну суму більш ніж 60 млн гривень. Між тим, громадськість та викладачі вишу вже два роки поспіль б'ють тривогу з приводу багатомільйонних закупівель обладнання ректором університету Валерієм Запорожаном. Від співробітників університету, не згодних з економічною політикою ректора, той вважав за краще позбавлятися.

Серед тих, хто намагається лобіювати і активно захищати ректора Одеського медуніверситету на рівні Києва називають народного депутата з партії "Народний фронт" Максима Полякова, який рік тому був позбавлений депутатської недоторканності.

Видання підкреслює, що масштаби розкрадань в Одеському медуніверситеті вражають. За схемами Запорожана було продано: гуртожитки на Малиновського та Ковалевського; центральну науково-дослідну лабораторію, на вулиці Бєлінського, стадіон площею 1,5 га на розі вулиць Пастера та Мечникова, кафедру іноземних мов по вулиці Пастера.

До речі, в цьому році, за результатами чергової перевірки МОЗ, Валерія Запорожана відсторонили від обов'язків ректора ОДМУ за підозрою в корупції. 23 квітня 2018 року в МОЗ підписали відповідний наказ