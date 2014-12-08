Аксьонов пообіцяв кримчанам безперебійне електропостачання з України

«Якщо я не помиляюся, сьогодні підписано договір про постачання електроенергії з Російської Федерації на територію України. У тому числі за цим договором буде гарантуватися постачання електроенергії на територію Республіки Крим, - цитує його ТАСС.

За словами Аксьонова, зараз ситуація з поставками електроенергії з України в Крим «стабілізувалася».

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«Відключення носять мінімальний характер», – додав він.

На початку грудня Україна кілька разів скорочувала обсяги поставок електроенергії з України на територію анексованого Криму. У зв'язку з цим у населених пунктах півострова неодноразово вводилися графіки аварійних відключень.