Верховна Рада може визнати "ДНР" і "ЛНР" терористами, а Росію - агресором

Инициатором проекта стал внефракционный народный депутат Виктор Балога, передает ТСН.

Другим проектом постановления он предлагает признать Российскую Федерацию страной-агрессором. Тексты обоих документов на сайте парламента еще не обнародованы.

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