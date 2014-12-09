Порошенко звільнив мільярдера Косюка з посади заступника глави АП
08:54, 09 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Косюка з посади заступника глави Адміністрації Президента і призначив своїм позаштатним радником.
Косюк один з найбагатших людей країни / http://www.vinnitsa.info
Відповідні укази № 924/2014 і № 925/2014 від 8 грудня опубліковані на сайті президента.
"Звільнити Косюка Юрія Анатолійовича з посади першого заступника глави Адміністрації Президента України", - йдеться в указі № 924.
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"Призначити Косюка Юрія Анатолійовича Радником Президента України (поза штатом)", - йдеться в наступному указі.
Як відомо, Юрій Косюк один з найбагатших людей України. У 2014 році Forbes Україна оцінив його статки в 1,3 млрд доларів. Свій капітал він зробив на бізнесі в аграрній сфері.
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