Порошенко звільнив мільярдера Косюка з посади заступника глави АП

Відповідні укази № 924/2014 і № 925/2014 від 8 грудня опубліковані на сайті президента.

"Звільнити Косюка Юрія Анатолійовича з посади першого заступника глави Адміністрації Президента України", - йдеться в указі № 924.

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"Призначити Косюка Юрія Анатолійовича Радником Президента України (поза штатом)", - йдеться в наступному указі.

Як відомо, Юрій Косюк один з найбагатших людей України. У 2014 році Forbes Україна оцінив його статки в 1,3 млрд доларів. Свій капітал він зробив на бізнесі в аграрній сфері.