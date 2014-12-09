Аваков пообіцяв ліквідувати всі гральні заклади в Україні протягом 10 днів

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Міліція більш не буде ні арбітром, ні сторожем усіх хитромудрих сумнівних схем грально-лотерейників, через систему незрозумілих довідок, експертиз і рішень судів, які, по суті, ведуть гральну діяльність. Набридли конфлікти і компроміси, за якими стоять величезні гроші, які течуть повз бюджет. Набридло безсистемне латання дірок. Постійні зіткнення, кримінал і мінімум податків до бюджету. Корупційні скажені гроші, що постійно нишпорять у пошуках даху серед держчиновників, – ось чим зараз є ці гральні (лотерейні) заклади. Досить корявих схем і корупційних дахів. Позасистемного рішення цього питання немає... Ніяких кривих компромісів і варіантів. Протягом десяти днів міліція послідовно і неухильно зупинить всі гральні (лотерейні) заклади. Почнемо з Києва – далі по всій країні», - заявив міністр.

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Аваков повідомив, що сьогодні на засіданні Кабміну доведе позицію і рішення МВС, вироблену на нараді керівного складу, до уваги міністрів.