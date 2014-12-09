У Вінниці можуть скликати позачергову сесію обласної Ради

Голова обласної державної адміністрації Анатолій Олійник взяв участь у засіданні робочої групи, яку очолив народний депутат України, командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук.

Керівник регіону виступив із пропозицією щодо скликання на цьому тижні позачергової сесії обласної Ради. Головною умовою проведення сесії Анатолій Олійник назвав необхідність врегулювання фінансово-бюджетних питань.

«В першу чергу, необхідно вирішити всі ті питання, що стосуються економічного, фінансового та соціального сектору життєдіяльності Вінниччини. Потрібно стабілізувати ситуацію із представницьким органом влади області та гідно завершити поточний рік, – наголосив Анатолій Олійник. – Як голова обласної державної адміністрації я зроблю все від мене залежне, аби нам вдалося цього досягти. Закликаю всіх інших учасників переговорного процесу до конструктивної позиції у вирішенні цього питання».