Україна запровадить мовлення іноземними мовами – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні уряду прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

”У рамках нашої інформаційної безпеки також у нас є чіткий план, який відображений у коаліційній угоді, а саме - запуск іномовлення. Світ повинен знати, що відбувається в Україні, й отримувати цю інформацію англійською, німецькою, французькою, іспанською та іншими мовами”, - сказав прем`єр.

Читайте такожКабміну запропонували ліквідувати Нацкомісію із захисту суспільної мораліЯценюк нагадав, що раніше було прийнято рішення про створення ПАТ ”Суспільне мовлення України”. ”Ми завершимо роздержавлення засобів масової інформації і створимо ефективне Суспільне телебачення”, - зазначив він.