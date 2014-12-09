В Україні запрацює Антикорупційне бюро і з'явиться поліція – Яценюк

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Арсеній Яценюк, представляючи програму дій уряду, пише Українська правда.

Він нагадав, що Рада прийняла розроблені Кабміном і президентом 5 законів антикорупційного спрямування.

"Тепер прийшов час для реалізації цих прийнятий законів", - сказав прем'єр.

"В першу чергу – створення Національного антикорупційного бюро і запуск його роботи. Друге - створення і запуск Національної асамблеї запобігання корупції", - заявив він.

"Третє – це електронне декларування всіх доходів і витрат всіх держчиновників. Четверте – це моніторинг життя держслужбовців на предмет відповідності, що в декларації і як живе", - додав Яценюк.

Прем'єр сказав також, що "окреме питання - це закон про розкриття усіх власників майна, яке зареєстроване в реєстрах і яким володіють громадяни, в тому числі, і українські чиновники. Країна має знати, чим володіють, хто володіє і на яких підставах".

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Яценюк нагадав, що МВС розробило стратегію реформування відомства в національну поліцію.

За його словами, серед іншого, будуть "ліквідовані радянські департаменти по боротьбі зі злочинністю і корупцією, які очолювали злочинність і корупцію".

Окремо прем'єр зупинився на створенні Державного бюро розслідувань.

"Прокуратура позбавляється функцій загального нагляду та, відповідно, слідства. Держбюро розслідувань візьме на себе функції незалежного слідчого органу щодо відповідних злочинів", - пояснив Яценюк.