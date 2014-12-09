В Україні запрацює Антикорупційне бюро і з'явиться поліція – Яценюк
В Україні буде створено Антикорупційне бюро, запрацює Антикорупційна асамблея та відбудеться реформа МВС.
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Арсеній Яценюк, представляючи програму дій уряду, пише Українська правда.
Він нагадав, що Рада прийняла розроблені Кабміном і президентом 5 законів антикорупційного спрямування.
"Тепер прийшов час для реалізації цих прийнятий законів", - сказав прем'єр.
"В першу чергу – створення Національного антикорупційного бюро і запуск його роботи. Друге - створення і запуск Національної асамблеї запобігання корупції", - заявив він.
"Третє – це електронне декларування всіх доходів і витрат всіх держчиновників. Четверте – це моніторинг життя держслужбовців на предмет відповідності, що в декларації і як живе", - додав Яценюк.
Прем'єр сказав також, що "окреме питання - це закон про розкриття усіх власників майна, яке зареєстроване в реєстрах і яким володіють громадяни, в тому числі, і українські чиновники. Країна має знати, чим володіють, хто володіє і на яких підставах".
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Яценюк нагадав, що МВС розробило стратегію реформування відомства в національну поліцію.
За його словами, серед іншого, будуть "ліквідовані радянські департаменти по боротьбі зі злочинністю і корупцією, які очолювали злочинність і корупцію".
Окремо прем'єр зупинився на створенні Державного бюро розслідувань.
"Прокуратура позбавляється функцій загального нагляду та, відповідно, слідства. Держбюро розслідувань візьме на себе функції незалежного слідчого органу щодо відповідних злочинів", - пояснив Яценюк.