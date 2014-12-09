Глава Держприкордонслужби визнав загрозу загострення конфлікту на кордоні з РФ

Про це в інтерв'ю "Новому времени" розповів голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко.

"Нам також відомо про переміщення з території РФ особового складу і озброєння на неконтрольованих українськими прикордонниками ділянках. На підконтрольних бойовикам територіях періодично здійснюється ротація особового складу та інші заходи щодо створення збройних угруповань. З цих районів активно діють диверсійні розвідувальні групи, яким ми протидіємо", - сказав він.

З початку жовтня, коли прикордонники почали виконання завдань на смузі безпеки вздовж лінії бойових дій, ними було виявлено безліч схованок з озброєнням і підготовлені позиції для стрільби.

За цей час прикордонники вилучили понад 6 тис. боєприпасів, у тому числі 253 гранати.

Затримали 42 громадянина України, які були причетні до дій незаконних збройних формувань.

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Основне завдання прикордонників на сьогодні полягає в тому, щоб запобігати проникненню незаконних збройних формувань з тимчасово окупованих територій, затримувати зброю, боєприпаси та в цілому - не допускати розширення зони конфлікту.

"Крім цього ми здійснюємо контроль за переміщенням товарів і вантажів як із зони, так і в зону АТО. В основному, це вугілля, продукти харчування, м'ясо, алкоголь та тютюнові вироби. Багато товарів переміщується без супровідних документів або з документами так званих "ДНР" і "ЛНР", - розповів голова Держприкордонслужби.

У той же час прикордонники, за його словами, взялися за "воєнізацію" - повернення до тих форм і методів, які були притаманні прикордонним військам раніше.