Кореспондент «Los Angeles Times» відмовився від посади заступника Стеця

08:57, 10 грудня 2014
Політика
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Кореспондент, фотограф «кіборгів» Сергій Лойко не буде заступником міністра інформаційної політики.

podrobnosti.ua

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці керівник нового міністерства Юрій Стець.

"Після сьогоднішньої розмови з кореспондентом "Los Angeles Times" Сергієм Лойком, витікає наступне: він не буде заступником міністра МІП тому, що у нього контрактні зобов'язання з виданням", – написав Стець.

Учора ввечері він повідомив, що журналіст стане його заступником.

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У той же час, стверджує Стець, Лойко "беззастережно підтримує ідею створення МІП і готовий бути в групі радників, які відповідатимуть за інформаційну війну з Росією".

"Крім того, його бачення, що подібне відомство необхідне, він готовий доносити нашим партнерам на Заході (прикро, але наші журналісти роблять все навпаки)", – написав міністр.

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