У мережі з'явилися фото та відео чеченських найманців під час тренувань на Донбасі

За даними агентства Reuters, чоловіки, що зображені на фотографіях є "проросійськими сепаратистами з чеченського батальйону "Смерть". Фотокореспондент відзняв їх під час тренувань на території, що контролюється самопроголошеною "ДНР". За словами бійців, їх батальйон воює з українськими військовими та налічує 300 осіб.

Також у мережі з’явилося відео, на якому люди кавказької зовнішності розповідають про свою участь у війні на Сході на підтримку бойовиків, повідомляє ТСН.ua.

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За словами одного з них, їх близько 300. У кожного - бойовий досвід від 10 до 20 років. Більшість із них - російські спецпризначенці, які нібито воюють добровільно.