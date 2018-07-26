"Вкрасти - погано": Макаревич запропонував Росії "купити" Крим (відео)
Російський музикант, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич заявив, що Росія просто вкрала Крим в України, а могла б "знайти інші шляхи".
Читайте такожПолітики, актори і співаки: в окупованому Криму склали список "кримоненависників"
В ефірі "Ехо Москви" музикант розповів, як РФ могла б вирішити проблему з півостровом.
"Якщо так був необхідний Крим, ось вже настільки необхідний, що жити без нього Росія не могла, можна було знайти інші шляхи. Та купити його. Домовитися, купити, я грубо кажу, але знайти спосіб. Взагалі-то домовляються якось дипломати, країни... І я б туди із задоволенням їздив... Вкрасти — погано, а купити — добре", - наголосив Макаревич.
Також він висловив сподівання, що історія з Кримом закінчиться певними домовленостями, тому що нескінченно "все це на такій напіввійні висіти не може".
Дивіться відео з 22:47:
Раніше російський музикант Андрій Макаревич заявляв, що тема "кримнашу" сильно набридла росіянам за 4 роки, проте Путін вже ні за що не віддасть цю територію.
Також він заявляв, що у жодному разі не поїде з гастролями в Крим, оскільки вважає цю територію окупованою.