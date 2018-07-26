Українська депутатка-"фронтовик" вийшла заміж (фото)

Обранцем Вікторії Сюмар став колишній перший заступник мера Ірпеня.

Депутат від "Народного фронту", голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар вийшла заміж.

Її обранцем став колишній перший заступник мера Ірпеня Дмитро Христюк. Про це нардеп повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Сюмар, вона знає Христюка з 2014 року. Також вона зазначила, що її новоспечений чоловік вирішив звільнитися з посади заступника мера Ірпеня.

"Сьогодні Дмитро звільнився, оскільки вважає, що в родині достатньо одного "політика", - написала Сюмар.

Зазначимо, це другий шлюб Сюмар. Вона була одружена з політологом Віктором Тараном, з яким розлучилася у 2017 році.

Як повідомлялося, 35-річна депутатка Світлана Заліщук вийшла заміж за 49-річного британського юриста Вейна Джордаша.