Українська депутатка-"фронтовик" вийшла заміж (фото)
09:29, 26 липня 2018Політика
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Обранцем Вікторії Сюмар став колишній перший заступник мера Ірпеня.
Для Сюмар це вже другий шлюб / фото facebook.com/vsiumar
Депутат від "Народного фронту", голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар вийшла заміж.
Її обранцем став колишній перший заступник мера Ірпеня Дмитро Христюк. Про це нардеп повідомила на своїй сторінці у Facebook.
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За словами Сюмар, вона знає Христюка з 2014 року. Також вона зазначила, що її новоспечений чоловік вирішив звільнитися з посади заступника мера Ірпеня.
"Сьогодні Дмитро звільнився, оскільки вважає, що в родині достатньо одного "політика", - написала Сюмар.
Зазначимо, це другий шлюб Сюмар. Вона була одружена з політологом Віктором Тараном, з яким розлучилася у 2017 році.
Як повідомлялося, 35-річна депутатка Світлана Заліщук вийшла заміж за 49-річного британського юриста Вейна Джордаша.
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