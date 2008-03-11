Тимошенко зізналася, що відправила Нафтогаз до Москви зі своїми директивами

Уряд не допустить укладання угоди про постачання газу в 2008 році за ціною вище 179,5 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів.

Вона повідомила, що делегація НАК "Нафтогаз України", яка відбула сьогодні до Москви на переговори з ВАТ «Газпром», одержала чіткі директиви від уряду.

У директивах «прямо написано, щоб заборонити будь-який газ підписувати за ціною вище 179,5 дол. за тисячу кубометрів – ніяких інших цін бути не може», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що в директивах, зокрема, йдеться про те, що весь газ, одержаний Україною в 2007 році, має бути оформлений за ціною не вище за 130 дол. за тисячу кубометрів, включаючи газ, який був торік закачаний у підземні сховища газу і який використовується сьогодні.

Як сказала прем`єр, директивами передбачено, що газ у 2008 році «не може бути прийнятий за іншою ціною, окрім 179,5 дол. за тисячу кубометрів, і всі акти мають бути оформлені, а також має бути оформлена угода про постачання газу в Україну в 2008 році”.

«Ніяких перекручувань цін бути не може», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Коментуючи інформацію, що з`явилася сьогодні, про підписання угод про постачання газу в Україну за ціною 321 долар за тисячу кубометрів, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що це говорить про те, що її побоювання відносно ціни на газ були небезпідставними. «Що йдуть інші команди, йдуть інші переговорні процеси, і я, безумовно, розберусь, чи є якісь підписані документи за ціною 314 або 321 долар. І, безумовно, уряд не допустить підписання таких угод», - заявила вона.

Прем`єр припустила, що подібні розмови можуть виникати з приводу 4 млрд. кубометрів газу, який був експортований «РосУкрЕнерго» в країни ЄС. «Але він був середньоазіатського походження», - сказала вона, зазначивши, що цей «газ був просто відібраний у України, і сьогодні Україну ставлять лицем перед штучно створеним дефіцитом газу... і покривають цей дефіцит російським газом за ціною більш ніж 300 доларів за тисячу кубометрів».

Ю.ТИМОШЕНКО ще раз підкреслила, що уряд не може підтримати таку політику поведінки з середньоазіатським газом, і таку політику встановлення ціни і покриття дефіциту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, делегація НАК «Нафтогаз України» вилітає до Москви для проведення чергового раунду переговорів з російським «Газпромом» для узгодження проектів довгострокових угод про постачання газу в Україну. До складу делегації, яку очолює голова правління «Нафтогазу України» Олег ДУБИНА, ввійдуть також його перший заступник Ігор ДІДЕНКО і заступник Володимир ТРИКОЛИЧ.

За повідомленням прес-служби НАК, делегація має повний пакет директив щодо позиції України на переговорах з ВАТ «Газпром». При цьому компанія виходить з того, що в 2008 році для споживачів України буде використаний виключно середньоазіатський газ за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м.

«Нафтогаз» також підкреслив, що «в балансі компанії на поточний рік для споживачів України обсяги російського газу не заплановані. За даними Енергетичної митниці, в поточному році газ російського походження на українській митній території не розмитнювався».