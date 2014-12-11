Бойовики відкрили вогонь по взводу військових РФ, переплутавши його з силами АТО - Тимчук

Про це повідомляє керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«В районі на північний схід від Донецького аеропорту по групі 7-го загону спеціального призначення "Росич" Внутрішніх військ МВС РФ, яка здійснювала переміщення, мінометний взвод місцевих бойовиків відкрив вогонь, прийнявши російських військовослужбовців за український спецназ. Серед російських спецназівців є жертви, за попередніми даними, знищено командира групи», - повідомив Тимчук.

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Крім того, за даними ІС, бойовики продовжують обстріли. Протягом останніх діб в районі Мар'їнки обстріли з боку бойовиків тривали кілька годин. Південніше Авдіївки стрілянина тривала близько 1 години.

У той же час, в Ясинувату зайшов черговий конвой постачання бойовиків. «Близько 10 вантажних автомобілів, доставили в основному боєприпаси. Через н. п. Шахтарськ у бік кордону з Росією пройшли порожні вантажівки (до 15 одиниць) з супроводом з російських військовослужбовців», - повідомив Тимчук.