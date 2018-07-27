Богословська візьме участь у президентських перегонах

За словами Інни Богословської, народ втомився від злочинного олігархату і влади, від «постійних псевдо-змін псевдо-партій в парламенті».

Кількість претендентів на пост президента зростає. Про свій намір прийняти участь у майбутній президентській гонці повідомила відомий політик Інна Богословська.

«Я твердо має намір перемогти на цих президентських виборах. Моя мета проста. Я хочу, щоб Ви насолоджувалися вільним життям у нашій власній країні - Україні. Моє завдання - служити Вам на совість. І кожен день пам'ятати, що саме Ви є господарями України!» - йдеться в заяві, оприлюдненій на персональному сайті політика.

За словами Інни Богословської, народ втомився від злочинного олигархату і влади, від «постійної псевдо- зміни псевдо-партій в парламенті».

«Ми прекрасно розуміємо, що це коло потрібно розірвати - тільки так ми зможемо створити майбутнє для наших дітей. Саме тому я йду в президенти», - пояснила вона своє рішення.

При цьому політик підкреслила, що свідомо йде тільки на один термін, тому що хоче навести порядок в країні і відкрити двері новим людям.

«Тому (я) не звертаюся до фінансово-промислових груп. Я хочу бути вдячною за свою перемогу і служити тільки вам - громадянам України. Давайте об'єднуватися заради нашої спільної мети! І ми самі здивуємося, як швидко можна зробити Україну багатою, комфортною для життя країною, яку поважають у всьому світі!», - йдеться в заяві Інни Богословської.