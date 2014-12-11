Путін забрав Аксьонова в Індію шукати туристів і продукти для Криму

В рамках переговорів з представниками індійського бізнесу було укладено меморандум про взаєморозуміння між Кримом і організацією «Індійсько-кримське партнерство», повідомляє Крим.Реалії з посиланням на прес-службу "кримського уряду".

Аксьонов запросив індійських бізнесменів відвідати Крим і визначити основні напрямки співпраці.

«Ми запросили бізнесменів з Індії відвідати Крим в будь-який зручний для них час. Під час візиту вони зможуть відвідати майданчики для реалізації тих проектів, які позначені в меморандумі. Також в рамках такого практичного спілкування у нас визначаться основні напрями, за якими ми будемо співпрацювати», - сказав він.

Читайте такожРосія відхилила прохання Аксьонова: "перехідний період" продовжувати не будутьАксьонов зазначив, що його візит в Індію носить практичний характер, так як Крим шукає партнерів в частині реалізації інвестиційних проектів на території півострова.

«Ми раді, що підписали угоду зі стратегічним партнером Російської Федерації. Це для нас знакова подія. Співпраця передбачається в сфері сільськогосподарської переробки, туризму, виробництва лікарських препаратів, постачання продуктів харчування в Крим. У нас багато напрямків, які будуть цікаві і індійським бізнесменам, і республіці», - пояснив "глава" Криму.

Він упевнений, що індійські бізнесмени зацікавлені в будівництво готелів на території Криму, а також у формуванні туристичного потоку.