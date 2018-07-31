Адвокат Януковича зірвав судові дебати, покинувши залу суду

11:22, 31 липня 2018
Політика
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Адвокат Януковича Сердюк зірвав судові дебати у справі про держзраду екс-президента / фото УНІАН

У Оболонському районному суді Києва з розгляду справи про вчинення державної зради екс-президентом Віктором Януковичем адвокати наполягали на допиті свідка захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що на відеоконференцзв’язку перебуває свідок захисту Ярощук — пілот гелікоптера, на якому екс-президент летів з Харкова до Донецька в день втечі з України.

Головуючий суддя Владислав Дев’ятко на це відповів, що суд вже заслухав ряд інших свідків захисту щодо обставин, про які може розповісти Ярощук, тому в його допиті немає потреби.

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Після цього адвокат Сердюк зазначив, що заявляє відвід головуючому судді Дев’ятку.

Своєю чергою прокурор Руслан Кравченко попросив суд забезпечити можливість розпочати судові дебати.

Після цього суддя Дев’ятко оголосив перерву у судовому засіданні на 10 хвилин для того, щоб підготуватися до дебатів.

Під час перерви адвокати Януковича залишили залу судових засідань. Адвокат Сердюк заявив, що вони сьогодні не повернуться в залу засідань.

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Суддя Владислав Дев’ятко, повернувшись в залу засідань, заявив: “На жаль, вимушений констатувати, що захисник Януковича Сердюк не прибув у судове засідання, самовільно залишивши його. На жаль, в українському законодавстві відсутній ефективний спосіб реагування на такі дії захисту і інколи захист, на жаль, забуває, що є поняття честь, ділова репутація, адвокатська етика. Такими діями фактично зірвані судові дебати”.

Своєю чергою, прокурор Руслан Кравченко заявив, що четверо адвокатів вже впродовж трьох місяців не можуть виступити в судових дебатах. За його словам, вони вже втретє їх зривають, самовільно залишаючи залу судових засідань, що ставить під загрозу доступ до правосуддя обвинувачуваного Януковича.

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Теги: #справа Януковича#адвокат Януковича