Раді пропонують дозволити іноземцям бути Героями України

Про це йдеться на офіційному сайті парламенту, передає Еспресо.TV.

Автор документу– народний депутат від фракції "Самопоміч" Анна Романова, .

Наразі текст документу на сайті Верховної Ради відсутній.

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Нагадаємо, потреба такого законопроекту виникла через те, що чинне законодавство передбачає, що звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного "геройського вчинку або визначних трудових досягнень", що не дозволяє надати звання Героя України трьом героям Небесної Сотні – громадянину Білорусі Михайлу Жизневському, громадянам Грузії – Зурабу Хурція і Давиду Кіпіані.

Як відомом, 21 листопада президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героїв України Героям Небесної Сотні, за винятком трьох іноземців.

28 листопада під час зустрічі з батьками Жизневського Порошенко пообіцяв, що робить все для того, щоб Михайло Жизневський отримав звання Героя України.