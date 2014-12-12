Терористи не пустили спостерігачів ОБСЄ в Антрацит і Новоазовськ
02:44, 12 грудня 2014Політика
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Терористи Донбасу не пустили спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Антрацит Луганської області та Новоазовськ Донецької області.
Терористи не пустили спостерігачів ОБСЄ в Антрацит і Новоазовськ / УНІАН
Про це йдеться в щоденному звіті ОБСЄ, повідомляють Подробности.
"10 грудня на контрольно-пропускному пункті за межами м. Антрацит спеціальній моніторинговій місії був заборонений доступ у місто озброєними людьми, які належать до так званої "ЛНР", - йдеться у звіті.
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Відзначається, що під час поїздки з Лутугиного в Красний Луч Луганської області спостерігачі зафіксували п'ять зелених вантажівок без номерних знаків.
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