Терористи не пустили спостерігачів ОБСЄ в Антрацит і Новоазовськ



Про це йдеться в щоденному звіті ОБСЄ, повідомляють Подробности.

"10 грудня на контрольно-пропускному пункті за межами м. Антрацит спеціальній моніторинговій місії був заборонений доступ у місто озброєними людьми, які належать до так званої "ЛНР", - йдеться у звіті.

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Відзначається, що під час поїздки з Лутугиного в Красний Луч Луганської області спостерігачі зафіксували п'ять зелених вантажівок без номерних знаків.