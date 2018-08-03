"Український шпигун" Пархоменко оголосив голодування у російському "Лефортово"

Чоловіка утримують у СІЗО вже майже два роки.

Обвинувачений Росією в нібито шпигунстві на Україну колишній військовий штабу Чорноморського флоту РФ капітан другого рангу запасу Леонід Пархоменко оголосив голодування в СІЗО "Лефортово".

Про це у своєму блозі написав член Громадської наглядової комісії Москви Євген Єнікєєв, передає ТСН.ua.

Як зазначив правозахисник, Пархоменко перебуває у СІЗО 20 місяців і голодує вже 18 днів.

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За його словами, коли Пархоменко почав пояснювати членам ОНК причину голодування, вимовивши фразу: "У результаті дій слідчого почали цькувати мою сім'ю", заступник начальника відділу режиму і охорони Іванов Микола Васильович перервав розмову і наказав відвести Пархоменка назад до камери.

"Під час спілкування Пархоменко повідомив нам, що при затриманні його "били об підлогу", але розповісти подробиці застосування до нього фізичної сили йому заборонив присутній під час спілкування заступник начальника відділу режиму і охорони Іванов Микола Васильович", - повідомив Єнікєєв.

Нагадаємо, колишнього військовослужбовця штабу Чорноморського флоту затримали ще у листопаді 2016 року в в окупованому РФ Севастополі. За словами російських силовиків, чоловік, нібито виконуючи завдання Головного управління розвідки Міністерства оборони України, збирав і передавав спецслужбі відомості про діяльність Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю.