Філарет озвучив можливі строки надання Томосу про автокефалію

За словами Філарета, після цього всі архієреї Київського патріархату, Української автокефальної церкви і Московського патріархату, які зверталися до Вселенського патріарха з проханням про автокефалію, повинні зібратися на Об'єднавчий собор.

Рішення про створення в Україні єдиної помісної церкви Священний Синод прийме в кінці літа або у вересні.

Про це заявив предстоятель УПЦ КП патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, передає "5 канал".

За словами Філарета, після цього всі архієреї Київського патріархату, Української автокефальної церкви і Московського патріархату, які зверталися до Вселенського патріарха з проханням про автокефалію, повинні зібратися на Об'єднавчий собор.

На ньому оберуть предстоятеля Української Помісної Православної Церкви.

"Сподіваємося, що або в кінці серпня або на початку вересня на засіданні Священного Синоду буде прийнято рішення про надання Томосу

Значить, ми повинні провести Об'єднавчий собор. Хто ми? Ті архієреї, які звернулися до Вселенського патріарха. Цей єпископат на архієрейському соборі повинен вибрати єдиного предстоятеля Української православної церкви", - підкреслив Філарет.

Раніше патріарх Філарет назвав заяви про "захоплення храмів" і можливість "війни" за автокефалію прикладом брехні та дезінформації, які є частиною гібридної війни проти України.

Філарет зазначив, що за українськими законами всі храми й майно належать громадам - або на правах власності або на праві користування чи на правах оренди.

Філарет запевнив, що насильства після Томосу не буде, а майно буде належати громадам, як і зараз

Крім того, він запевнив, що Києво-Печерська Лавра буде українською, але коли саме, він не знає.

"Можливо, через кілька місяців після Томосу, а можливо через кілька років. Для нас це не має принципового значення - тому що ми віримо, що справа Української Церкви є правдивим, а раз на нашій стороні правда, Бог нам допоможе здійснити її. Здійснити мирно і добровільно, без усякого насильства", - розповів Філарет.

Він додав, що ніхто не піде "захоплювати Лавру".

"Ми за ці більше чотирьох років не раз заявляли, що заклики "йти на Лавру" - це провокація, яка грає на користь Кремля", - зазначив Філарет.

Як повідомлялося, 17 квітня президент України зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову про звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

22 квітня Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат починає процедури, необхідні для надання автокефалії Української Православної Церкви

Пізніше відділ зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП опублікував заяву, в якій назвав звернення президента і Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію православної церкви в Україні перевищенням влади.

Питання про надання автокефалії Української Православної Церкви може бути розглянуто на зборах Константинопольської Патріархії у вересні.

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