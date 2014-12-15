Україна перейде на страхову медицину до кінця 2015 року - міністр
Україна перейде на систему страхової медицини до кінця 2015 року.
Про це в ефірі "Подробностей" розповів міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.
"Люди, які найбільше потребують, повинні отримувати більше. До кінця 2015 року будемо запускати страхову медицину", - сказав міністр.
За словами Квіташвілі, система безкоштовної медицини в Україні не працює.
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"Люди платять двічі: спочатку з податків, потім нелегально у лікаря. Це нечесна система", - підкреслив він.
Незважаючи на складність ситуації, міністр впевнений, що реформи можна провести.
"У мене є люди, з якими я працюю, вони мені допомагають, таку реформу потрібно проводити так, щоб громадськість розуміла, що ми робимо все на благо", - сказав міністр.