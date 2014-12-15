Україна перейде на страхову медицину до кінця 2015 року - міністр

Про це в ефірі "Подробностей" розповів міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.

"Люди, які найбільше потребують, повинні отримувати більше. До кінця 2015 року будемо запускати страхову медицину", - сказав міністр.

За словами Квіташвілі, система безкоштовної медицини в Україні не працює.

Читайте такожМОЗ заявив про неможливість швидкого впровадження страхової медицини в Україні

"Люди платять двічі: спочатку з податків, потім нелегально у лікаря. Це нечесна система", - підкреслив він.

Незважаючи на складність ситуації, міністр впевнений, що реформи можна провести.

"У мене є люди, з якими я працюю, вони мені допомагають, таку реформу потрібно проводити так, щоб громадськість розуміла, що ми робимо все на благо", - сказав міністр.