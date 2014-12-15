Спостерігачі ОБСЄ відвідали те, що залишилося від аеропорту Донецька

Про це йдеться в повідомленні місії, пише Українська правда.

"12 грудня місія відвідала залишки міжнародного аеропорту Донецька: спостерігачі побачили термінал, який повністю зруйновано", - йдеться у звіті.

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Окрім того спостерігачі місії зафіксували "велику кількість воронок від вибухів, боєприпасів, які не вибухнули, та уламків зруйнованої інфраструктури аеропорту".

Через ситуацію з безпекою в області представники місії не змогли дослідити пошкодження злітно-посадкової смуги у "Донецьку".

За даними місії, яка спостерігала за ротацією українських військових в аеропорту Донецька, 48 військових замінили 51-го бійця.