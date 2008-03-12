Водії маршруток погрожують завтра заблокувати центр Києва

Водії маршрутних таксі завтра заблокують центр Києва, якщо міська влада не виконує їхні вимоги щодо підвищення тарифів на проїзд.

Про це “5-му каналу” повідомив голова Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Віталій РЕВА.

За його словами, близько 2 тисяч водіїв маршрутних таксі столиці не вийшли сьогодні на роботу. В.РЕВА нагадав, що вони вимагають підвищити тарифи на проїзд.

Він повідомив, що Всеукраїнська асоціація автоперевізників готує офіційне звернення до Київської міської державної адміністрації зі своїми вимогами.

За словами В.РЕВИ, якщо їх не почують, то вже “завтра перевізники заблокують транспортне сполучення у центрі Києва”.

“Сьогодні вони протестували в посиленому режимі, а завтра, якщо не буде відповідної реакції від міської влади, планується проведення більш активних дій, себто виїзду усього транспорту на вулиці міста”, - сказав В.РЕВА.

Він додав, що зараз “Київська міська держадміністрація навіть не бере участі у переговорному процесі”.

Як повідомляв УНІАН, учора В.РЕВА повідомив, що сьогодні 90% маршрутних таксі Києва не виїдуть на роботу, вимагаючи підвищення тарифів на перевезення пасажирів.

В.РЕВА зауважив, що майже піврічні переговори з київськими властями ні до чого не призвели. «70-80% областей і регіонів переглянули тарифи у бік збільшення, а Київ – ні», - зазначив він.

Нагадаємо, приватні перевізники вимагають підвищення тарифів до 1 грн. при поїздці до 5 км.; 1,50 грн. - від 5 до 10 км.; 2 грн. - від 10 до 15 км.; 2,5 грн. - від 15 до 20 км.; 3,00 грн. – понад 20 км.