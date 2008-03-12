У ЦВК знову немає кворуму: чотири чоловіки на лікарняному

Центральна виборча комісія відмінила своє сьогоднішнє засідання з розгляду питання про заміщення депутатів БЮТ у Київраді.

Як передає кореспондент УНІАН, причина - відсутність кворуму.

Як повідомила журналістам у залі засідань ЦВК заступник голови Комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, шестеро членів комісії на сьогоднішній день не можуть взяти участь в засіданні.

Зокрема, за її словами, у відрядженні перебуває голова комісії Володимир ШАПОВАЛ, на лікарняному знаходяться Юрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ, Андрій МАГЕРА, Олександр ШЕЛЕСТОВ, Анатолій ПИСАРЕНКО, Юрій ДОНЧЕНКО перебуває у відпустці.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА зазначила, що голосів дев’ятьох членів комісії, які з’явились на сьогоднішнє засідання, недостатньо для його легітимності, отже, немає можливості розпочати це засідання. У зв’язку з цим, повідомила вона, засідання щодо визнання обраними та реєстрації нових депутатів БЮТ у Київраді призначено на завтра, 13 березня, на 11.00.

Як повідомляв УНІАН, засідання ЦВК, на якому планувалося розглянути питання щодо визнання обраними депутатів Київради за поданням БЮТ, через відсутність кворуму також відмінялися 6 й 11 березня.