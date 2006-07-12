Кінах хоче вигнати Волкова і Заплатинського із фракції

Партія промисловців і підприємців України наполягає на виключенні із фракції „Наша Україна” народних депутатів Олександра ВОЛКОВА та Володимира ЗАПЛАТИНСЬКОГО, які увійшли до складу антикризової коаліції.

Відповідне подання Політради ПППУ направлено до керівництва фракції „Наша Україна”, повідомили УНІАН у прес-службі голови ПППУ, народного депутата Анатолія КІНАХА.

„Ми, як політична сила, що несе повну відповідальність за усіх народних депутатів, які балотувалися до парламенту за квотою ПППУ, категорично наполягаємо на виключенні двох народних депутатів, які підтримали антикризову коаліцію, із фракції „Наша Україна”, - сказав А.КІНАХ. Він додав, що народні депутати від ПППУ вчора на своїй нараді одностайно ухвалили рішення про необхідність виключення О.ВОЛКОВА та В.ЗАПЛАТИНСЬКОГО зі складу фракції.

„Мова йде як про порушення партійної та фракційної дисципліни, так і про несумісність моральних, професіональних якостей народних депутатів принципам ПППУ та блоку „Наша Україна”, - сказав А.КІНАХ. Лідер ПППУ додав, що О.ВОЛКОВ та В.ЗАПЛАТИНСЬКИЙ не витримали, „фактично, першого іспиту на порядність та моральність, розмінявши довіру фракції та своїх виборців на сумнівні політичні, особисті, кон’юнктурні бонуси”.

Народний депутат також наголосив, що не має жодних сумнівів у тому, що фракція „Наша Україна” залишиться консолідованою. „Позбавившись випадкових людей, відділивши зерно від полови, фракція „Наша Україна” тільки зміцнюватиметься, стаючи більш консолідованою та потужною”, - наголосив він.

Довідка УНІАН. О.ВОЛКОВ і В.ЗАПЛАТИНСЬКИЙ балотувалися за виборчим списком блоку «Наша Україна» за квотою Партії промисловців і підприємців України. Антикризову коаліцію також підтримав депутат із фракції БЮТ Володимир ЗУБИК.