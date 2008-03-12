Кабмін проситиме Ющенка звільнити Черновецького (доповнена)

Кабінет Міністрів має намір звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням звільнити Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні на засіданні уряду.

При голосуванні 16 представників уряду підтримали таке рішення і 5 - утрималися.

Водночас уряд ухвалив рішення звернутися до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання щодо прийняття рішення про проведення дострокових виборів мера Києва і Київради.

Крім того, уряд має намір звернутися до Генеральної прокуратури з проханням розслідувати факти порушення законодавства посадовцями КМДА.

Також, відповідно до рішення уряду, всі інформаційні матеріали, розглянуті сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів, а також доповіді міністрів будуть передані Президентові України. «Президент України не інформований повною мірою про те, що відбувається в мерії. Ми повинні ретельно і детально поінформувати Президента. Я хотіла б, щоб ми не захищали Президента від цієї інформації», - сказала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

На її думку, уряд має всі підстави для звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА. «Я вірю, що ми вчитимемося адекватно реагувати на всі порушення закону», - підкреслила глава уряду.