На Дебальцевському плацдармі бойовиків підсилили «козачою гвардією» - ІС

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».

Читайте такожБойовики знову не пустили місію ОБСЄ до Новоазовська«Бойовики з даних бандформувань одягнені в нову зимову форму російського зразка, добре озброєні й оснащені. На озброєнні - до 20 одиниць бронетехніки», - йдеться в повідомленні.