На Дебальцевському плацдармі бойовиків підсилили «козачою гвардією» - ІС
09:19, 16 грудня 2014Політика
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На Дебальцевському плацдармі в районі Нікішине і Чорнухіне російсько-терористичні війська одержали підкріплення у вигляді декількох рот «козачої гвардії».
REUTERS
Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».
Читайте такожБойовики знову не пустили місію ОБСЄ до Новоазовська«Бойовики з даних бандформувань одягнені в нову зимову форму російського зразка, добре озброєні й оснащені. На озброєнні - до 20 одиниць бронетехніки», - йдеться в повідомленні.
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