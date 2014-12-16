На Дебальцевському плацдармі бойовиків підсилили «козачою гвардією» - ІС

09:19, 16 грудня 2014
Політика
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На Дебальцевському плацдармі в районі Нікішине і Чорнухіне російсько-терористичні війська одержали підкріплення у вигляді декількох рот «козачої гвардії».

REUTERS

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».

Читайте такожБойовики знову не пустили місію ОБСЄ до Новоазовська«Бойовики з даних бандформувань одягнені в нову зимову форму російського зразка, добре озброєні й оснащені. На озброєнні - до 20 одиниць бронетехніки», - йдеться в повідомленні.

Post by Dmitry Tymchuk.
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